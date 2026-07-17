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ಆಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಆರತಕ್ಷತೆ.. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರನ ಪ್ರಾಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಹೊಸ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ ತಾನೇ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 17, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:29 PM IST
ಆಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಆರತಕ್ಷತೆ.. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರನ ಪ್ರಾಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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