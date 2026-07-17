/ಆಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಆರತಕ್ಷತೆ.. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರನ ಪ್ರಾಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Newlywed Nabi Rasool incident: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಗರದ ಬಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೇ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಲು ಶರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆಯಾದ ಯುವಕ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಹೊಸ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ ತಾನೇ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ ರಸೂಲ್ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಯುವಕನ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ನಬಿ ರಸೂಲ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನವ ದಂಪತಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಕರೆದ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ರಸೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದನು.
ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯವರು ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ 700 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಭಿ ರಸೂಲ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಯುವಕನ ಕೊ*ಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್.ಡಿ ಪನ್ನೇಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕೌಲಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.