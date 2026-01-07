English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ಜನಾರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ

ರಾಜಶೇಖರ ಗುಂಡೇಟಿನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಎಲ್​ಇಡಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೇಟು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 7, 2026, 04:48 PM IST
  • ಶ್ರೀರಾಮುಲು- ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯ
  • ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಮೇಲಿದಿದ್ದು ಶೂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್
  • ರಾಜಶೇಖರನ ಬಿದ್ದ ಗುಂಡೇಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿ

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌
camera icon6
gold price today‌
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಅಂತಿಯ ಕಾದಾಟದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ...
camera icon6
BBK 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಅಂತಿಯ ಕಾದಾಟದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ...
ಹೊಲದ ಬದಿ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ದಟ್ಟ-ಉದ್ದ ಕೂದಲು!
camera icon7
Hair care
ಹೊಲದ ಬದಿ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ದಟ್ಟ-ಉದ್ದ ಕೂದಲು!
ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹45,999 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 155cc ಬೈಕ್...!
camera icon5
TATA New Bike HT 2026
ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹45,999 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 155cc ಬೈಕ್...!
ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ಜನಾರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ
file photo

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ, ಫೈರಿಂಗ್​​ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಗಲಭೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರನ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮುಲು ಹಾಗೂ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಜಂಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್'ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮೇಲೆಯೇ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಶೂಟರ್​ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ‌ ಶ್ರೀರಾಮುಲು... ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೇರಿದ್ದು ಶೂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ನಾವೇ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಶೇಖರ ಗುಂಡೇಟಿನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಎಲ್​ಇಡಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೇಟು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಶೇಖರ ಇದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೇವಲ 4-5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದ್ರು. ಗುಂಡೇಟು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೀರಾಡುವ ರಾಜಶೇಖರ, ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಟಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರೇ ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ಲಾಠಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ..

ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಶೇಖರ ವಾಪಾಸ್ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ರಾಜಶೇಖರ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರ್ದಾನ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್​ನಿಂದ ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ನಿತ್ಯ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜಶೇಖರ ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ದ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಠಿಯೊಂದೆಯಲ್ಲ... ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಕೇಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಪ್ತ ಚಾನಾಳ್ ಶೇಖರ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಫ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪನ್ನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾಯಿದೆ. ರಾಜಶೇಖರನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿಟಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಂದಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಎಸ್'ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.

 

About the Author
Janardhan ReddyRajasekhar shootout casecrime newsCrime UpdatesLatest Ballari News

Trending News