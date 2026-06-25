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ಕುಖ್ಯಾತ Splendor ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ.. ನಕಲಿ RC ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕದ್ದ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಷಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಬೈಕ್ ಕದಿಯುವುದನ್ನೇ ಈತ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 25, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:24 AM IST
ಕುಖ್ಯಾತ Splendor ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ.. ನಕಲಿ RC ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕದ್ದ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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