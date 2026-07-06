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BLOಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಆಮಿಷ.. ನಿಯಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, SIR ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು; ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು, ದನಕರಗಳು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ತರ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 06, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:33 PM IST
BLOಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಆಮಿಷ.. ನಿಯಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, SIR ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು; ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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