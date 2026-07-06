/BLOಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಆಮಿಷ.. ನಿಯಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, SIR ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು; ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

Former Minister B Sriramulu: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರವಾದ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸರ್ವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. BLOಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಈವರೆಗಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸರ್ವೇಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಸರ್ವೇ ನಡಿತಿದಿಯಾ.? ಅನ್ನೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ?, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SIR ನಡಿಸುತ್ತಿದಿಯಾ?, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು, ದನಕರಗಳು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ತರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. SIR ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವರು ಕುಲಗೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಲ್ಓಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಎಲ್ಓಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಲ್ಓಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ, ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಸಾದಿಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮದರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಲ್ಓಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಣ್ಗಾವನಲ್ಲಿ ನಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಎಲ್ಓಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಾಮಿಲಾಗಿ ಮತದಾರರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈವರಿಗೆನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸರ್ವೇಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. BLO ಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಅರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗರು ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗರು ಬೋಗಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರಸುದಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.