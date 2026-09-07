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600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಪೋರನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ : ಕಂಪ್ಲಿಯ ತನವ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ಲಿಯ 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕ ತನವ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, 600 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ 44 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ GKVK ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:48 PM IST
600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಪೋರನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ : ಕಂಪ್ಲಿಯ ತನವ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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