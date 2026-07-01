/ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಕನ್ನಡತಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ.. ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯ ನೆರವು..!!

Sri Taralabalu Jagadguru Dr. Shivamurthy Shivacharya: ಮಾನವೀಯತೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ–ವಚನ ಪ್ರಸಾರದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಂದು ಬಿ. ಅಜ್ಜೋಳ (ತಂದೆ: ಹಾಲಪ್ಪ) ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರಂತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗಳ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಹ ಮೃತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕರುಣೆಯ ಕರೆಗೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಗುರು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿನ ನೆರಳಾಗುವ ದಯಾಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅನಂತ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನೋ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೃತೆಯ ಪತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಟ್ಟ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ್ನು ಉಗಾಂಡಾ ಪೊಲೀಸರು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗಳು ದೊರೆತ ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಉಗಾಂಡಾದ ಎಂಟೆಬ್ಬೆಯಿಂದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿಮಾನ EK–730 ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ EK–564 ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತೆಯ ಪತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಟ್ಟ ಅವರು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ಜುಲೈ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:50ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಗುರುತತ್ತ್ವವು ಕೇವಲ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜೀವಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ. ಗಡಿ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ದೂರ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವರ ಕರುಣಾಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸೇವೆ; ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನಂತ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಅನಂತ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮೃತೆಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಇದು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅವರ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಮೃತೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರುಣೆ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದಾಗ ಅದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮರಳಿ ತಲುಪಿಸಲು ನಡೆದ ಈ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ವಿಶ್ವಮಾನವೀಯ ಸೇವಾದೃಷ್ಟಿ, ಗುರುವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಪರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.