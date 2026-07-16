/ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 78ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ.. ರೈತರೇ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ

Vijayanagar district rainfall: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ತರಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಳೆಯೇ ಬಾರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆಸೆ ಕಮರಿ ಹೋದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸದ್ಯ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ವರುಣ ದೇವ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀರಾವರಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮನೋಹರ ಗೌಡ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 78ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 85 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 19.9 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 19.9 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 3.4 ಎಂ.ಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮನೋಹರ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯ ಬೇಕಾದ ರೈತರು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಶೇಕಡಾ 2 ಬೀಜಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಬಹುದು. ಜುಲೈ 15 ರ ನಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇಳುವರಿಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.