ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಯೂರಿಯಾ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ! 28 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 190 ಟನ್ ಜಪ್ತಿ

ನೆಲಮಂಗಲ: ಯೂರಿಯಾ ಸಿಗದೆ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರಿಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಯೂರಿಯ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದಂಧೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ DRI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ಗೆಜ್ಜಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗೊಡೌನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 190 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪಿಯಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವ 246 ರೂಪಾಯಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ತಂದು 45 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕದ್ದ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ದಂಧೆಯ ಜಾಡು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.ಬರೋಬರಿ 28 ಮೌಲ್ಯದ 190 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು DRI ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಗೋಡೌನ್ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.