/ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಲು ಮಹಾಸಂಚು!.. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿ ಲಾಕ್‌

Adichunchanagiri: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಖದೀಮರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ.ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ,, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆದ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದಲ್ಲ..ಎರಡಲ್ಲ ಅದು 120 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ..ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಖದೀಮರು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು.ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು, ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಜಮೀನು ಮಾರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂತೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು .ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಂಬಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 43ರಲ್ಲಿರೋ 45 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2004ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಈ ಪೈಕಿ 35 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಕೂಡ 255 ಎಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು.
ನೆಲಮಂಗಲ ಮೂಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನರೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಜಮೀಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ.ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸಲು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರಿನ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ಅಲೆದ ಈ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಕೊನೆಗೂ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಮಾಧಿಯೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.ಆ ಸಮಾಧಿಯ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಬೇಗೂರು ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್..ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು,ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂಗಿ ಜೋಸ್ವಾನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾಲಾವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಗೂರು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದೀಪಕ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಂಗೇರಿಯ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಖಾತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಮೀನನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಂಬಳಗೋಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೆಂಗೇರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಬ್ರೋಕರ್ ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಜೋಸ್ವಾನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನರೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 11 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನರೇಶ್ ಗೌಡನಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು ಜಮೀನನ್ನೇ ನುಂಗಿದ್ದ ಖದೀಮರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.