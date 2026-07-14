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ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಲು ಮಹಾಸಂಚು!.. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿ ಲಾಕ್‌

 Adichunchanagiri: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಖದೀಮರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ.ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ,, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆದ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 14, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:12 PM IST
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಲು ಮಹಾಸಂಚು!.. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿ ಲಾಕ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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