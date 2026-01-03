ಪಿಜಿ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯೆ ಮೇಲೆಯೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಕಾಮುಕ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ಕಾಮಣ್ಣ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದ.ಪಿಜಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಾಮುಕನನ್ನ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಜಿಗೆ ಬಂದ ವೈದ್ಯೆ.ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಮುಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳೊ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ವೈದ್ಯೆ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದ ಎಜಿಬಿ ಲೇಔಟ್ ನ ಪಿಜೆ ಮುಂದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Team India Announcement: ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಗೆ ಕೊಕ್..!
ಈ ಕಾಮುಕನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್. ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವನು.ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ ಸಮೀಪ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ.ಇದೀಗ ಈ ಕಾಮುಕ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಆಗಿದ್ದೇನಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪಿಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು.ಆಗ ಯುವತಿಯನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳೊ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಈತ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿ ಯಾದ ಯುವತಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪಿ ಎಸ್ಕೆಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ನೊಂದ ಯುವತಿಯಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದ ಪೋಲಿಸರು ಆರೋಪಿ ಕಾಮುಕನ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗಾಡಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಳಿಸಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಆತನ ಚಹರೆಯ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿ ಫೈ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ'
ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹ ಕಾಮುಕರ ಬಾಲವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ.