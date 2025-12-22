2027ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿಮೀ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿವೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ.ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು,ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.
ಈಗಾಗಲೇ 96 ಕಿಮೀ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 41 ಕಿಮೀ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿದೆ.ಇನ್ನೂ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 175 ಕಿಮೀ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಆರೆಂಜ್ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇರಲಿದೆ.ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದ್ದು,ತಾವರಕೆರೆ ವರೆಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ.ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹಾಸನ, ಕುಣಿಗಲ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ,ಇದಕ್ಕೆ 24000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ ಅಂತಾ ಡಿಸಿಎಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿದೆಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.