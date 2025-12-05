English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕುವ ದಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವೃದ್ಧ..!

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2) ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ನಿವೃತ್ತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶನ್ (65) ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಬೇಬಿ (60) ಅವರನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ನಂತರ, ಅದೇ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:00 AM IST
  • ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎಂತಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ

ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕುವ ದಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವೃದ್ಧ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2) ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ನಿವೃತ್ತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶನ್ (65) ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಬೇಬಿ (60) ಅವರನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ನಂತರ, ಅದೇ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ! ಶೋಭಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌

ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಬೆಡ್‌ರಿಡನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಪದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ದಾರವನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ನನ್ನೇ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ!

ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಣದೇ ಶಂಕಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎರಡೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎಂತಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

