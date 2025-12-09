ಮೌಲಾನ ಮಗನನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯತ್ನ..ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಂದ ಯುವಕನ ರಕ್ಷಣೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವನು ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಮೌಲಾನ ಮಗ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ಪೋಷಕರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಣೆಯಾದವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುವಕ ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಾವಳಿ ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.ಆದರೀಗಾ ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಮೌಲಾನ ಮಗನನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ನಗರದ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಕೆಲ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಇನ್ನೂ ಮಗ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಡಿ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಯುವಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ತಂಡ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು.ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನನ್ನು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಯುವಕನಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯುವಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ವಿರುದ್ದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದೆನೇ ಇರಲಿ. ಇನ್ಮುಂದೆಯಾದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಕಣ್ಣೀಡೋದು ವಾಸಿ ಎನ್ನಿಸುತ್ತೆ.