ರಾಜಧಾನಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಕಷ್ಟ : ತಲೆ ಕಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಗರಂ

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಓಡಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಆಟೋಗಳು ಇಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿವೆ. ನಗರದ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ನಾಗರಭಾವಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಆಟೋಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಟೋಕನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀಡ್ತಿವೆ. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ತಲೆ ಕಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆದಾಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಹೀಗಾದ್ರೆ EMI, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಿ.ಜಿ. ಮಾಲೀಕ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅದೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಮೆನ್ಯುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಿಜಿ. ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ದ್ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 1000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 450 ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕು ಅಡ್ಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ನೀಡದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.