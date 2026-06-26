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ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಲಾಕ್

Bangalore murder case: ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಆ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.  ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಕೆನತ್ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 26, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:49 PM IST
ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಲಾಕ್
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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