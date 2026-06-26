/ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಲಾಕ್

Bangalore murder case: ಯೆಸ್, sಕಳೆದ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆ ಘೋರ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದರು.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 6 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು,ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ನೋಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕೆನತ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಕೊಲೆಗಡುಕರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಕೆನತ್, ದಾರಿ ನಡುವೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು.ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,ಯಾರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೂರು ಟೀಮ್ಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿ ಕೆನತ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕೆನತ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಲಿಕ್ಕರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಓರ್ಲೇನ್ ಪೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಕೆನತ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಡದ ಓರ್ಲೇನ್ ಪೇಟ್ ಎಎಸ್ಐ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ ಕೆನತ್ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಎಸ್ಐ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ಹೆಣ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಹಂತಕರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು,ಮುಂದೆ ಇವರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೊಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.