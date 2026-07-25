ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ! ಏನಿದು vomit gang ಪ್ಲಾನ್‌?

vomit gang: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳು ವಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೋಚಲಿ ಖದೀಮರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಾ ಇದು ಒಂದು ಖದೀಮರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಕೈಚಳಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿ ತಲೆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಟೀಂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್?
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬದಿಯ ಸೀಟುಗಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಸೀಟ್ ಬಿಡಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡುವಾಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ನೂಕಾಟದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಸ್, ನಗದು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ಧಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಆರೋಪಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆ ಇಂತಹ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿ
ಈ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಮಗ್ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಗೂರು ಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೈಲಸಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೈ ತುಂಬಾ ಬೆಟ್ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಟವೆಲ್ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖದೀಮರ ಈ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.