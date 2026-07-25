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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ! ಏನಿದು vomit gang ಪ್ಲಾನ್‌?

vomit gang arrested: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 25, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:36 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ! ಏನಿದು vomit gang ಪ್ಲಾನ್‌?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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