ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ' ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ

Bangalore Tunnel Project: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 5, 2025, 12:51 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ- ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
  • ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ
  • ಈ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ' ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ

Bangalore Tunnel Project: ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ʼಅವೈಜ್ಞಾನಿಕʼ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ.. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ವಿಐಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಾಣಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ ಸವಾರ: ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದೆ ಜನರಿಗೆ ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಟೂವೀಲರ್‌ ಹಾಗೂ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ʼಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾʼ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಕೇವಲ 19% ಅಷ್ಟೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳಿರೋದು, ಹಾಗೇ  IISc ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 1800 ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 69 ಸಾವಿರ ಜನ ಓಡಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಗಳ ಜಲಮೂಲಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್'ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

