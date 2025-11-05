ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ' ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ

Bangalore Tunnel Project: ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ʼಅವೈಜ್ಞಾನಿಕʼ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ.. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ವಿಐಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದೆ ಜನರಿಗೆ ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಟೂವೀಲರ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ʼಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾʼ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 19% ಅಷ್ಟೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳಿರೋದು, ಹಾಗೇ IISc ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 1800 ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 69 ಸಾವಿರ ಜನ ಓಡಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಗಳ ಜಲಮೂಲಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್'ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.