ಬಕೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು: ಆಘಾತಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ!

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಕಲಕುವ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತರಲು ತಾಯಿ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಾ (29), ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಾಯಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಾ (29) ಮತ್ತು ಪತಿ ಮಹಂತೇಶ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅಗಸ್ತ್ಯ, 11 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಪತಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮತ್ತು ಮಗು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಂತೇಶ್ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ಪತ್ನಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೀ ಬಳಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನ ಕಲಕುವ ದೃಶ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಗು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಲಗಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಗು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ 15 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪತಿ ಮಹಂತೇಶ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ತರಲು ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಗು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿ, ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ, ರಕ್ತ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.