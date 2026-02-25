English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • ಕಫ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು..!  ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು..!

ಕಫ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು..!  ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು..!

ಫೆಬ್ರುವರಿ 19 ರಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 26 ರವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:25 PM IST
  • ಫೆಬ್ರುವರಿ 19 ರಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು
  • ದಿನಾಂಕ 26 ರವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು
  • ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪೋಷಕರು ಐದು ದಿನಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಭಾರೀ ಪವರ್‌ಫುಲ್!‌
camera icon5
most powerful women army
ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಭಾರೀ ಪವರ್‌ಫುಲ್!‌
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ: ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!!
camera icon5
Goddess Lakshmi Blessings
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ: ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
camera icon7
T20 World Cup
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
ಕಫ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು..!  ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಫ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಧ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಚಿನ್ಮಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀತಾ ಎನ್ನುವ ನರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ಸೋತರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಹಿನ್ ಶಾ ಆಫ್ರಿದಿ..!

ಫೆಬ್ರುವರಿ 19 ರಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 26 ರವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪೋಷಕರು ಐದು ದಿನಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ನರ್ಸ್ ಎಡ ಗೈ ಕಿರುಬೆರೆಳು ಅರ್ಧಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಚಿನ್ಮಯ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಅನಿತಾ & ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author
Doctor cuts off finger of childBengaluru DoctorBengaluru newscrime newsphlegm

Trending News