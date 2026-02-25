ಕಫ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು..!  ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಫ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಧ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಚಿನ್ಮಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀತಾ ಎನ್ನುವ ನರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 19 ರಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 26 ರವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪೋಷಕರು ಐದು ದಿನಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ನರ್ಸ್ ಎಡ ಗೈ ಕಿರುಬೆರೆಳು ಅರ್ಧಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಚಿನ್ಮಯ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಅನಿತಾ & ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.