ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ..! ಗ್ಯಾಸ್‌ ದರ ಅಲ್ಲ, ಹೂಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು, ಮನೆಯನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣ, ರಂಗೋಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿತ್ತು‌.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 19, 2026, 09:16 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ
    • ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ.
    • ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. 

ಹೂವುಗಳ ದರ ಹೇಗಿದೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ: 1,500- 1,800 ರೂ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ: 300-500 ರೂ.
ಸೇವಂತಿಗೆ: 200-250 ರೂ.
ಗುಲಾಬಿ: 250 ರೂ.
ಚೆಂಡು ಹೂ: 40-50 ರೂ.
ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು: 20 ರೂ.
ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು: 25 ರೂ.

ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ದರ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ 1,500 ರಿಂದ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು 300 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ 200 ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ದರವಿದೆ. ಅಂದದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಇಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು 25 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಬಸವ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದಲೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏರಿಕೆ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಕೊಂಚ ಬೇಸರ ತರಿಸಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

