ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದವನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆಯೇ ಮೌಲ್ವಿ ಕಣ್ಣು..! ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ದವ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರುವೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಬ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ. ಇವನೇ ಈ ಕಾಮುಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂತಾ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ವಿ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ಬಡತನವನ್ನೇ ಈತ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಆ ದಂಪತಿಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ. ಈತನೂ ಕೂಡ ಬಿಹಾರದಾತ. ಹೀಗಾಗಿ ದಂಪತಿ ಈತನನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈತನದ್ದೇ ಊರಿನವನಾದ ತನ್ನದೇ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮೌಲ್ವಿ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮೌಲ್ವಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಗೆದು ಕೊಡೋದು, ಆತನ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬಾಬಗೆ ಊಟ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಊಟ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಭಕ್ತನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಎರಗಿ ಮೌಲ್ವಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ..
ಇನ್ನು ದಂಪತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಮುಕ ಮೌಲ್ವಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ 2,000 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ದಂಪತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರು.ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಮೌಲ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಕೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮತ್ತೆ ಮಲಗೋಣ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದ ಮೌಲ್ವಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈತನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳ ಲಾರದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಮೌಲ್ವಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಪಾಪಿ ಮೌಲ್ವಿ ಈಗ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.