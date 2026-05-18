Bengaluru heavy rain: ಬೇಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸಿಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಇಂದು ವರುಣ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವೆಡೆ ಆವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
Bengaluru heavy rain: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಆರ್ ನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಯಿತು.ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ನಗರದ ಇತರ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಆರ್ ನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಶಾಂತಿನಗರ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವೃತ್ತದಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ದವು. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ಮಳೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಳೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಯಿತು.
ಅನೇಕ ನೆರೆಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಹವಾಮಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಆರ್ ನಗರ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.