Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ (Kadugodi girl Crime) ನಡೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಿವೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆರೋಪಿ ಏನೂ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲಿಯೇನರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು..
ಹೌದು.. ಕಾಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ವೆನ್ನಿಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಗು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೀತಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗಿಂದಲೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ, ನಡೆದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ಲಾನ್..!
ಅಂದಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಫಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಆತನಿಗೂ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಹಳೆ ಗೆಳೆಯ ಮೋಹನ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್.. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರೋ ಈತ ಹಲವು ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ.. ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ತೋರಿಸಿದ್ದ.. ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸೀದಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷದ ವೆನ್ನಿಲಾ ಸಮೇತ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಉಳಿದಿದ್ಲು.. ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾ ಜೀವನ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಈ ಖುಷಿಗೆ ಮಗು ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ.. ಮಾರ್ಚ್ 24ನೇ ತಾರೀಖು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತಾ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇಬ್ಬರೂ ಮಗುವನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಕೋಲಾರದ ಕೆಫೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಅವತ್ತೇ ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರೋ ಅನುಮಾನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ.. ಇನ್ನು ಮರುದಿನ ಮಗು, ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.. ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ರ ತನಿಖೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ..
ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಪ್ರಿಯಾಂಕಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೋಹನ್ ಕೂಡ ಏನು ಬಾಯ್ಬಿಡದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ರಿಟ್ರೀವ್ ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ..? ಅಸಲಿಗೆ ಅವತ್ತು ಆಗಿದ್ಹೇನು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ರ ನಡೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳ 4ನೇ ತಾರೀಖು.. ಅದು ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಿಎಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನೋ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ರು ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.
ವರದಿ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು