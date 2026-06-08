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  • /Kadugodi Crime: ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂ*ದಳಾ ತಾಯಿ? 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು

Kadugodi Crime: ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂ*ದಳಾ ತಾಯಿ? 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು

Kadugodi Mother Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ (Kadugodi Girl Crime) ನಡೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:47 PM IST
Kadugodi Crime: ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂ*ದಳಾ ತಾಯಿ? 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು

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Prajwal B

Prajwal B

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