ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜಿಯ ಕಾಮ ಪುರಾಣ: ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಇವನ ಟಾರ್ಗೆಟ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ಕಾಮುಕನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಈಗ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಮಾಂಜಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಮಾಂಜಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈತನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನಗೇ ಮದುವೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ತನಗ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಂದ ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿ ಆಕೆಯ ಹಣ ಮತ್ತು ಒಡವೆಯನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಆತನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಈಗ ಕಾಮುಕ ವಂಚಕನ ಕಾಟವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಫೆಬ್ರುವರಿ 18 ರಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜಿಯು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಒಡವೆಯನ್ನು ದೊಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ರಾಮಾಂಜಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಾಮುಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು, ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.