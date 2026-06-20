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  • /ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡು ಎಂದ ಮಹಿಳೆ; ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು!

ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡು' ಎಂದ ಮಹಿಳೆ; ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು!

ಕಳೆದ 4ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಂಶೀರ್ ಅವರ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೀರ್ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಸಂಶೀರ್ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 20, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:54 PM IST
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡು' ಎಂದ ಮಹಿಳೆ; ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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