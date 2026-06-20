ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಚಿನ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ದಾಂಧಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸಂಶೀರ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇಡೀ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 4ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಂಶೀರ್ ಅವರ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೀರ್ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಸಂಶೀರ್ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಂಶೀರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ, "ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶೀರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ ಬಳಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಸಂಶೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಶೀರ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ಸಂಶೀರ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದರ್ಪ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಶೀರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.