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Bengaluru: ಇಂದಿನಿಂದ 6 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

Lowry Under Bridge: ಕೆಆರ್‌ಪುರಂ (Krishna Rajapuram) ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಲಾರಿ ಅಂಡರ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಅನ್ನು ಜೂನ್‌ 4 ರಿಂದ ಜೂನ್‌ 9 ರವರೆಗೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವೂ ರೈಲ್ವೇ ಸೇತುವೆಯ ಹಳೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:40 PM IST
Bengaluru: ಇಂದಿನಿಂದ 6 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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