ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ (Bengaluru) ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೆಆರ್ಪುರಂ (Krishna Rajapuram) ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಲಾರಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (Lawry Under Bridge) ಅನ್ನು ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ ಜೂನ್ 9 ರವರೆಗೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವೂ ರೈಲ್ವೇ ಸೇತುವೆಯ ಹಳೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ (Travellers) ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಲಾರಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಐಟಿಐ ಕಾಲೋನಿ, ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನತ್ತ ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡ್ಜ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆ:
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಕಾಲೋನಿಯತ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸವಾರರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (Cable Stayed Bridge) ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಸಹ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ರವರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಕಾಲೊನಿಯತ್ತ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (Cable-Stayed Bridge) ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಸಹ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 4 ರಿಂದ 6 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರತೀ ರಸ್ತೆ 0.5-1.5 ಕಿ.ಮೀ) ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4-8 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ:
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್/ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರು ಐಟಿಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏರಿ, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪೈ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ಯೂ-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ/ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಐ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಬರುವವರು ಪೈ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಪಡೆದು, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಡಿಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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