Peenya Flyover Closure: ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ! ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಈ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Peenya Flyover Shut: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಂದ್? ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುದು? ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸುತುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮೇ 5ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೇ 8ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಸುತುವೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.. ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಈ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದದು.. ಆದರೆ, ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ಸುತುವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೇ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮೇ 8ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಲಾ 32 ಟನ್ ತೂಕ ಹೊತ್ತ ಎಂಟು ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೇತುವೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕೆನ್ನಮೆಟಲ್ ವಿಡಿಯಾ ಅಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ SRS ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಂದ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ... ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆನ್ನಮೆಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ 8ನೇ ಮೈಲಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಐದಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 8ನೇ ಮೈಲಿ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಟೋಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.