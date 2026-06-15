Bengaluru Traffic Latest News: ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು.. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ (Unified Mobility Plan) ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಏನಿದು ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್..?
ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು. ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC), ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (BMRCL), ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ (BBMP), ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ – ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಫೀಡರ್ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಇಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ:-
ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾದಚಾರಿ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ:
ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿತ:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ತೆರಳುವವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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