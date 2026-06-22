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100 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಕಿಲಾಡಿ, 50% ಆಫರ್ ನೋಡಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ!

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 22, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:19 PM IST
100 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಕಿಲಾಡಿ, 50% ಆಫರ್ ನೋಡಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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