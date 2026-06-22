ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ, ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ದಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ಗೆ ಮಣಿದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲಿದ್ದ ನೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು 27,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಾಹನವೊಂದರ ಮೇಲೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಪಾಸಣೆಗೂ ಸಿಲುಕದೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಈತ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಠಾಣೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.