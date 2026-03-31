Branded Watches at off rate cheap rate Scam: ಅಪ್ಪಟ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಚ್ಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡಡ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ವಾಚ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜಾಲವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಯದ್ ಜೈಶಾದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬ್ ಹುಸೇನ್, ಖಲೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐವರು ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 670 ನಕಲಿ ಟೈಟನ್ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್ ಎಂದು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್:
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ವಂಚನೆಯ ಹಾದಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಅರೆಸ್ಟ್:
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ RCB ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ 21 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ನಕಲಿ ವಾಚ್ಗಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದಂಧೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ಗೆ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.