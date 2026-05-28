Bengaluru News: ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ!
Bengaluru News In Kannada: ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಪ್ರಮುಖ 7 ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
1. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
2. ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
3. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರೀಕರಣ
4. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ (Resilient Neighborhood)
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 'ವಾರ್ಡ್' ಅನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
5. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಲಕ್ಷಾಮ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜು.
6. ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು.
7. ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೇರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಾಕಲೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರುಣ್ ಪೈ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್.ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಫೋರಂನ ಡಾ. ಶಾಂತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ-ಪ್ಯಾಕ್, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್, ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಬಯೋಮ್, ಸಿಸ್ಟೆಪ್, ಹಸಿರು ದಳ, ಜನ ಸಾಹಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಕಬಾಡೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.