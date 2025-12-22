ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿ, ಹದ್ದು ಮೀರಿದರೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ- ಪೋಲಿಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪೊಲೀಸ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ಲಿಟಿ ಅಂತಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಅಂತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ದಿನಗಳ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಜನ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂತಾ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸೆಲಡಬ್ರೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಧ್ಯೇಯದ ಅಡಿ ಜನ್ರಿಗೆ ಕೆಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು Uber, Ola ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ್ರು.ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಒಂದನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್, ಆಟೋ, ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡ್ಬೋದು.
ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಕ್ರೌಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.ಬಿಎಮ್ ಟಿಸಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಸರ್ವಿಸ್, ಫೈರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ 31st ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ರೆವ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ.ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಪಬ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್,ಕ್ಯಾಬ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ತಿದೆ. ಕೂಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸ್ರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್ ಹರಿಹರ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು