ಜನರೇ.. ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಈ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ವಿಷ : NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ಪೋಟಕ ವರದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ತಡವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ Central Pollution Control Board ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗೋ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಇರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, FSSAI ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ನೆಲಮಂಗಲ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಷವಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ಭಕ್ತರಿಗಿನ್ನು ಆರಾಮದಾಯದ ದರ್ಶನ
ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಾಗೆನೇ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಳಿಂದ 53 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 72 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಗೆಯ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹಾಗೂ 230 ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳು ಡೇಂಜರ್..?
ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆ
ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ
ಅವರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ
ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ಸೀಸದ ಅಂಶ
ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಪ್ರಮಾಣ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆನೇ ಅವರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಚರ್ಚೆ
ಇನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನರಮಂಡಲ ಹಾನಿ., ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ, ವಿಷಪೂರಿತ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಿನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ.