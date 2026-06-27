/ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಗೋಧಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 14 ಟನ್‌ ಗೋಧಿ ಜಪ್ತಿ

Chikkabalapur: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 14ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗೋಧಿ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಸಿಊಟಕ್ಕೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪಡಿತರವನ್ನು ಕಾಳದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 14ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 250ಚೀಲ ಗೋಧಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಾಳದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ 14ಟನ್ ಗೋಧಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಇತ್ತ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿತು. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 8 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಲ ಆಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ 8 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 24 TMCಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ 8 ಸಾವಿರದಿಂದ 24ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪೋಲು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ