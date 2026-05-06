Gas Price Increase PG Rents Hike: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್, ಆಟೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 993 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
PG Stays to Get Costlier as Commercial LPG Price Hike: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಕವಿದಂತೆ, ಅದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಅಡಿಗೆಮನೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ, ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಾಲು:
ಹೌದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊಡೆತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಜಿ ಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ:
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ 993 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಿಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಡಿಗೆ 6000 ರೂ. ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಿಜಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್, ಪಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ವಾಗದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಚ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,200 ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳೆದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 3,154 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಹೈರಾಣು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೌದೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಧಿಕ ದರ, ಸೌದೆ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಪರದಾಟ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡಿಗೆಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ.. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಪಿಜಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆಟೋ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದರ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದು ವರೆಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
