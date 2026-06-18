ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಪೌಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಅಫೀನ್ ಎಂಬ ಮಗು ನೆರೆಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೆರೆಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಬಿದಿದ್ದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಐದು ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
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ಸದ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಗು ಯಾದಗಿರಿ ಮೂಲಕ ದಾವಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಫೀನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ದಾವಲ್ ಸಾವ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಗಲೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ನೆರೆಯ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ದುರಾದುಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾಂಪೌಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಫಿನ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ (ಬುಧವಾರ ಜೂ17, 2026)ವೇಳೆ ನೆರೆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ ನರಸಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಆಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡವಾಗ ಆ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಜೋತಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಭಾರ ತಾಳಲಾರದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯು ಗೇಟ್ ಸಮೇತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅವಶೇಷದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದರು..
ದುರಾದುಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಗು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಲೂರು ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.