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ಗೇಟ್‌ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾ*ವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ

Compound wall collapse 5Year old child death: ಕಾಂಪೌಡ್‌ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್‌ ಕುಸಿದು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 18, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:48 PM IST
ಗೇಟ್‌ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾ*ವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಗೇಟ್‌ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾ*ವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
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