  • ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ-ಡಿಕೆಶಿ

ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 20, 2025, 11:07 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ
  • ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲ್ಡ್‌ವಿನ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು" ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಭೂ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನಕಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 114 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದು ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಕಪಲಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಾರೋಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಪಲಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲೆಯ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ನರೇಗಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

