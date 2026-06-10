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  • /ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೃತ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ₹25 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್!

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೃತ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ₹25 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್!

Nepali couple arrested Bengaluru: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.ಇದೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನೇಪಾಳಿ ದಂಪತಿ, ಕಬೋರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 10, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೃತ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ₹25 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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