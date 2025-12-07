ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೂವುಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ..

Cubbon park flower show : ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎತ್ತ ಕಣ್ಣಾಯಿಸದ್ರೂ ಹೂಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿಟೇಜ್ ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋ ಹಂಪಿ ರಥ, ಹೂ ಗಳಿಂದ ಲೇ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್, ತರಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆ ಆನೆಯ ಆಕೃತಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕಗಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದ ಹೂವಗಳ ಹಬ್ಬ.ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದ ಹೂವಗಳ ಹಬ್ಬ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಹಂಪಿ ರಥ, ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಾಕೃತವಾಗದ ಹಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಜನ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರು. ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತರಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು.
ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಂದಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಗೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ವೀಕೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯರು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಬಂದು ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಾಗಿರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ.
