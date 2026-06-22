DK Shivakumar, Siddaramaiah: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿ ನೀಟ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5, 10 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಹೋದರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎರಡ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂದು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಅಂತಾ ಕರೆಯಬೇಕಾ?, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸಮಯ ಕೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಿಡದೇ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಡಿ, ಬೇಡಿ, ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾನಿ- ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದಾನಿರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.