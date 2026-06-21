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  • /ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ₹6 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ₹6 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ!

ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯದೇ FEMA ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 21, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:24 AM IST
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ₹6 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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