/Day Care ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 8 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು

Day care: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಡೇಕೇರ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆರೈಕೆದಾರರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೈಕೆದಾರರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ, ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡೇಕೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಐದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಡೇಕೇರ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ (Background Check) ಇಲ್ಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಶುಪಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ (First Aid) ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
2. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅನುಪಾತ (Staff-to-Child Ratio)ಒಬ್ಬ ಆರೈಕೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1:10 (10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವಯಸ್ಕ) ಮತ್ತು 3-6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1:20 ಅನುಪಾತ ಇರಬೇಕು. ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗಮನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆಆಟಿಕೆಗಳು, ಮಲಗುವ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕು (Infection) ತಗಲುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
4. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಡೇಕೇರ್ಗಳು ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ (Unannounced visits) ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
5. ಅತಿಯಾದ ಟಿವಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಡೇಕೇರ್ನವರು ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು (Electronic babysitters) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರಕ.
6. ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಮಗುವು ಡೇಕೇರ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಅಳುವುದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವುದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.
7. ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಗುವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಗಾಯಗಳು, ಕೆರೆತ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಗು ಸದಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸಂಕೇತ.
8. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಭೂಕಂಪ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರಬೇಕು. ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ (Emergency exit) ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ