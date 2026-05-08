Karnataka State Election Commission GBA updates: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿರುವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ನೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲಿ, ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
Karnataka State Election Commission GBA updates: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್:
ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ನೀಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಜೂನ್ 30ರ ಒಳಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೀಸಲಾತಿ, ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಕಮೀಷನರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕು:
ಆದ್ರೀಗ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ 24 ರ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಕಮೀಷನರ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಜಿಎಸ್ ಸಂಗ್ರೇಶಿ, ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಜೂನ್ 24ರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೂಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿ. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮೀಷನ್ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ...!