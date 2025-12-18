ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ Gen-Z ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ! ಪ್ರೀ ವೈ-ಫೈ, ಎಸಿ, ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gen Z Post Office in Bengaluru : ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ರೂಪ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ Gen-Z ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:37 PM IST
  • ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ
  • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Gen Z Post Office in Bengaluru : ಪತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನವಪೀಳಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಡಿಜಟಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಹೊಸ ತಂತ್ರಕ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಳೇಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೊಸ ಟಚ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನಗರದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ: ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಗೀತಾಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಅಚಿತ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ

ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಚೆ ಬಳಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಭೌತಿಕ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿ, ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆನು?

ಕಚೇರಿಯು ಆಟೋ-ಬುಕಿಂಗ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ "ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್" ಕೌಂಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಒಂದು ದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

