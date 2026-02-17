Gitam University student died news updates | ಪೋಷಕರ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು : ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ 19ರ ಯವತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಮನೆಯ ಬೆಳಗಬೇಕಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಂದಾದೀಪವೊಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಆರಿಹೋಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸಿ ಮಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯ ಗೋಪುರ ಈಗ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗೀತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರಂತವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿಯನ್ನು 19 ವರ್ಷದ ನಯನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಮರುದಿನವೇ ಸಿಡಿಲಿನಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ 13ನೇ ಮಹಡಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಾಗದಿಂದ ಆಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ: ಯುವತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಲಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲ (Safety Net) ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು" ಎಂದು ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ: ಈ ಸಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಯನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಳೇ ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಹರೆಯದ ಯುವತಿ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.