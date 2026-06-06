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Blue Line Metro: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ?

Bengaluru Metro: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್‌ ಮಾರ್ಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಮಿಸಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:33 PM IST
Blue Line Metro: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ?

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Prajwal B

Prajwal B

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