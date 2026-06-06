Blue Line Metro: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ (Bengaluru Metro) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸೋದೆ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವರು ಮೆಟ್ರೋವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದರೂ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ (Blue Line Metro) ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಡಿಪೋಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆರಂಭ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತ್ತ ಮೊದಲ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ರೈಲು ಬುಧವಾರ (ಜೂ.03) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEMLM) ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 6 ಕೋಚ್ಗಳ ರೈಲನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮಾರು 58.19 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಿರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಕೆ.ಆರ್ ಪುರದವಗರೆ 19.75 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿರಲಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ವರೆಗಿನ 38.44 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 17 ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿರಲಿವೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 14,788 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.