ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ವಾಟರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್? ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಆರೋಪ

Bangalore water scam: ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಎಂಬ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಂಘಟನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಅವರು ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 'ಅದ್ವಿಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ (BWSSB)ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ನೀರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ₹500 ರಿಂದ ₹800ರವರೆಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಹಲವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹40 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹70 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ಪೇ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಸೀದಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನೀರು ಸಾಗಿಸಲು KA-08-3655 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (CCA) ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಸೇವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.