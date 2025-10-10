English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GBA ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ: ಪರ-ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Greater Bengaluru Authority: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರದ್ದುಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರೀಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಬಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಜಿಬಿಎ ರಚನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ 75 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:30 PM IST
  • ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ
  • ಜಿಬಿಎ ಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಗೈರು, ಭಾರೀ ವಿರೋಧ..!!
  • ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...

GBA ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ: ಪರ-ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Greater Bengaluru Authority News: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ರಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಬಿಎನ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 

ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಸಭೆಗೆ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್, ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಜಿಬಿಎ ರಚನೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಮೊದಲ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗೋ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇತ್ತ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ವಿ, ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಗೈರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ ಡಿಸಿಎಂ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಿ ಅಂತಾ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 75 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಬೆರಳೆಣೆಕೆಯಷ್ಟು ಜಿಬಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಿಡಿಎ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಜಿಬಿಎ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
-ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್

-ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಿಬಿಎ ಸಭೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ 

-ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ಲಾನ್

-ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ 

-ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಬದಲು 3 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ 

-ಮುಂದೆ ಜಿಬಿಎ ನೇ ಬಿಡಿಎ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ 

-ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಿಡಿಆರ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಜಿಬಿಎ ಮಾಡುತ್ತೆ 

-ಜಿಬಿಎ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನ 

-ಕರಡು ಯೋಜನೆ, ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

-ಬೆಸ್ಕಾಂ, BMTC, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಾಲಿಕೆ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ದತೆ

