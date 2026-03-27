GBA ಜೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ : ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ.  ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಂದು ಎರಡು ಪಾಲಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ‌. ಆಗಿದ್ರೆ ಜಿಬಿಎ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಏನು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 27, 2026, 08:49 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಿಬಿಎದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್..!!
    • ಐದು ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ..!!
    • ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..!?

Trending Photos

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜಿಬಿಎ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಯ್ತು. ಪೂರ್ವ, ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಹದೇವಪುರ ಭಾಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ, ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಮೂಲ‌ಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಠಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 3,889 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 302 ಕೋಟಿ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 82 ಕೋಟಿ, ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ 300 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ 342 ಕೋಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ & ಕಲ್ಯಾಣ 267 ಕೋಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 240 ಕೋಟಿರೂ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ 193 ಕೋಟಿರೂ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 3,889 ಕೋಟಿರೂ ಮೀಸಲಿಡಲಾಯ್ತು.

ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ‌ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಪಾರ್ಕ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆರೆಗಳ‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 3427.34 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 36,473 ಕೋಟಿ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 11,088 ಕೋಟಿ, ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 22,500 ಕೋಟಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ 29,745 ಕೋಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ & ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 17,479 ಕೋಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 21,466 ಕೋಟಿ, ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿಗಾಗು 10,710 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೀಸಲಿಡೋ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 3426,59 ಕೋಟಿರೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

