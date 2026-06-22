HD Kumaraswamy hits back at Congress: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ ವಾಗ್ವಾದ, ಚರ್ಚೆ, ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿ, ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 520 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ಭವನದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋ಼ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಸು, ಅವರೇ ಅದರ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ, ಅದು ಸತ್ಯ. 2006ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇ. ಐದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ 2006ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2006ರ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2006ರ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಇದು 2007ರ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಾಯಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. SEZ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಡಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ 69ರ ಅಡಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1 ಲಕ್ಷ 16 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿರೋದು. ಕೆ.ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕಾಲದವರೆಗೆ 16 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ಮೇಲೆ 60 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಭೂಮಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2007ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸದನದಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ, ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ?, ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಬಿಡದಿಯದ್ದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.